За ввоз запрещенных книг из РФ в Украине оштрафовали уже 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Госкомтелерадио оштрафовало 10 человек за ввоз и реализацию запрещенной книжной продукции из России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
"По состоянию на 9 июля уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 10 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 372 300 грн. Незаконно ввезенную издательскую продукцию изъято из обращения", - говорится в сообщении.
В частности, сегодня в Киеве были применены санкции к субъекту хозяйствования ФЛП Корякину Алексею Юрьевичу.
"Книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъято из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз с территории государства-агрессора еще трех изданий, содержащих признаки пропаганды имперских геополитических доктрин.