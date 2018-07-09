За ввезення заборонених книжок з РФ в Україні оштрафували уже 10 осіб

"Станом на 9 липня уповноваженими посадовими особами Держкомтелерадіо складено 10 протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів. Загальна сума штрафних санкцій становить 372 300 грн. Незаконно ввезену видавничу продукцію вилучено з обігу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сьогодні у Києві були застосовані санкції застосовано до суб’єкта господарювання ФОП Корякіна Олексія Юрійовича.

"Книжки, які розповсюджувалася без дозвільних документів, вилучено з обігу, а на підприємця накладено адміністративно-господарський штраф у розмірі 37 тис. 230 грн. У разі повторного порушення чинного законодавства, сума штрафу складатиме вже 186 тис. 150 грн", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в травні Держкомтелерадіо не дав дозвіл на ввезення з території держави-агресора ще трьох видань, які містять ознаки пропаганди імперських геополітичних доктрин.