За отказ дальнейшего участия в "спецоперации" угрожают концлагерями в "л/днр": разведка перехватила разговор оккупанта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Главное управление разведки обнародовало перехваченный разговор рашиста со своей женой о положении в армии рф, а также об угрозах отправлять в концлагерь в "л/днр" всех отказывающихся от дальнейшего участия в "спецоперации" передает УНН.
Детали
Оккупант рассказывает жене об угрозах отправлять в концлагерь в "л/днр" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в «спецоперации». Кроме того, многие военнослужащие россии ходят пьяные, ничего не делают, только гонят самогонку. В подразделениях процветает анархия и коррупция. Также добавляет, что в результате атаки БПЛА ранены военнослужащие, командир погиб.
«Трех ранило, мы отвезли их в госпиталь. Вернулись за вторым экипажем, там минами забросало, командира убило. Тоже привезли вчера, все трясутся. Один сразу отказался, другой – думает. Но ничего пока не случилось, чтобы отказываться. Ну, стреляют, ну, убивают и ранят. Однако меня еще не покинуло чувство, что я на своем месте», – заявил оккупант.
Напомним
российская федерация проводит скрытую мобилизацию тремя путями, в том числе в рф формируют добровольческие батальоны по национальному признаку.