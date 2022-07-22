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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За отказ дальнейшего участия в "спецоперации" угрожают концлагерями в "л/днр": разведка перехватила разговор оккупанта

За отказ дальнейшего участия в "спецоперации" угрожают концлагерями в "л/днр": разведка перехватила разговор оккупанта

Киев • УНН

 • 118070 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Главное управление разведки обнародовало перехваченный разговор рашиста со своей женой о положении в армии рф, а также об угрозах отправлять в концлагерь в "л/днр" всех отказывающихся от дальнейшего участия в "спецоперации" передает УНН.

Детали

Оккупант рассказывает жене об угрозах отправлять в концлагерь в "л/днр" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в «спецоперации». Кроме того, многие военнослужащие россии ходят пьяные, ничего не делают, только гонят самогонку. В подразделениях процветает анархия и коррупция. Также добавляет, что в результате атаки БПЛА ранены военнослужащие, командир погиб.

«Трех ранило, мы отвезли их в госпиталь. Вернулись за вторым экипажем, там минами забросало, командира убило. Тоже привезли вчера, все трясутся. Один сразу отказался, другой – думает. Но ничего пока не случилось, чтобы отказываться. Ну, стреляют, ну, убивают и ранят. Однако меня еще не покинуло чувство, что я на своем месте», – заявил оккупант.

Напомним

российская федерация проводит скрытую мобилизацию тремя путями, в том числе в рф формируют добровольческие батальоны по национальному признаку.

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