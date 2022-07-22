За відмову подальшої участі у "спецоперації" погрожують концтаборами у "л/днр": розвідка перехопила розмову окупанта

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Окупант розповідає дружині про погрози відправляти в концтабір у "л/днр" всіх хто відмовляється від подальшої участі у «спецоперації». Крім того, багато військовослужбовців рф ходять п'яні, нічого не роблять, лише гонять самогонку. В підрозділах процвітає анархія та корупція. Також додає, що внаслідок атаки БПЛА є поранені військовослужбовці, командир загинув.

«Трьох поранило, ми відвезли їх до госпіталю. Повернулися за другим екіпажем, там мінами закидало, командира вбитою. Теж привезли вчора, всі трясуться. Один зразу відмовився, інший – думає. Але нічого поки не сталося, щоб відмовлятися. Ну, стріляють, ну, вбивають та ранять. Проте мене ще не покинуло почуття, що я на своєму місці», – заявив окупант.

Нагадаємо

російська федерація проводить приховану мобілізацію трьома шляхами, зокрема у рф формують добровольчі батальйони за національною ознакою.