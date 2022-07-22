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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40629 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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За відмову подальшої участі у "спецоперації" погрожують концтаборами у "л/днр": розвідка перехопила розмову окупанта

За відмову подальшої участі у "спецоперації" погрожують концтаборами у "л/днр": розвідка перехопила розмову окупанта

Київ • УНН

 • 118071 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Головне управління розвідки оприлюднило перехоплену розмову рашиста зі своєю дружиною про становище в армії рф, а також про погрози відправляти в концтабір у "л/днр" всіх хто відмовляється від подальшої участі у "спецоперації" передає УНН.

Деталі

Окупант розповідає дружині про погрози відправляти в концтабір у "л/днр" всіх хто відмовляється від подальшої участі у «спецоперації». Крім того, багато військовослужбовців рф ходять п'яні, нічого не роблять, лише гонять самогонку. В підрозділах процвітає анархія та корупція. Також додає, що внаслідок атаки БПЛА є поранені військовослужбовці, командир загинув.

«Трьох поранило, ми відвезли їх до госпіталю. Повернулися за другим екіпажем, там мінами закидало, командира вбитою. Теж привезли вчора, всі трясуться. Один зразу відмовився, інший – думає. Але нічого поки не сталося, щоб відмовлятися. Ну, стріляють, ну, вбивають та ранять. Проте мене ще не покинуло почуття, що я на своєму місці», – заявив окупант.

Нагадаємо

російська федерація проводить приховану мобілізацію трьома шляхами, зокрема у рф формують добровольчі батальйони за національною ознакою.

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