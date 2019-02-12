За убийство таксиста в Харькове задержали 50-летнего безработного
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Полицейские Харькова раскрыли убийство водителя автомобиля в Основянском районе, которое произошло накануне, установив личность злоумышленника. Им оказался 50-летний безработный, ранее не судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"В ходе активных следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские по "горячим следам" установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний безработный, ранее не судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным", - отметили в полиции.
Информация об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти на улице Вокзальной поступила в полицию 11 февраля в 12:43. Выездом на место происшествия полицейские установили личность погибшего, свидетелей и приметы подозреваемого в совершении преступления.
По словам начальника ГУ НП в Харьковской области Олега Беха, установлено, что в тот день между ним и 55-летним потерпевшим, с которым они были знакомы, в салоне автомобиля возник конфликт. Спорили из-за антисоциального образа жизни правонарушителя. И на этот раз он был пьян. Ему не понравились слова водителя, он схватил нож, который принадлежал таксисту, и нанес потерпевшему проникающий удар в грудную клетку и резаную рану шеи. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Оперативники нашли его у родственников, проживающих в Основянском районе.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.