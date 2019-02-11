Невідомий вбив водія автівки у Харкові

"За попередньою інформацією, невідомий вийшов з автомобіля Hyundai (державний знак АХ1898ВА) та вбив водія автівки, після чого зник у невідомому напрямку", - повідомили у поліції.

Повідомлення про виявлення тіла 55-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті на вулиці Вокзальній надійшло до Основ’янського відділу поліції 11 лютого о 12:43.

"У скоєнні злочину підозрюється чоловік середнього зросту, на вигляд 25-30 років. Був одягнутий у куртку темного кольору", - зазначили у поліції.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

На даний час працівниками поліції проводиться огляд місця події та слідчо-розшукові дії по встановленню обставин, свідків та очевидців, а також особи, яка причетна до скоєння злочину.