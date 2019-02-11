Неизвестный убил водителя автомобиля в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Харькове неизвестный убил 55-летнего водителя автомобиля, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"По предварительной информации, неизвестный вышел из автомобиля Hyundai (государственный знак АХ1898ВА) и убил водителя машины, после чего скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в полиции.
Сообщение об обнаружении тела 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти на улице Вокзальной поступило в Основянский отдел полиции 11 февраля в 12:43.
"В совершении преступления подозревается мужчина среднего роста, на вид 25-30 лет. Был одет в куртку темного цвета", - отметили в полиции.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится осмотр места происшествия и следственно-розыскные действия по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев, а также лица, причастных к совершению преступления.