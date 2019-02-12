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За вбивство таксиста у Харкові затримали 50-річного безробітного

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Поліцейські Харкова розкрили вбивство водія автівки в Основ’янському районі, яке сталося напередодні, встановивши особу зловмисника. Ним виявився 50-річний безробітний, раніше не судимий чоловік, який постійно зловживав спиртним. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

"В ході активних слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські за "гарячими слідами" встановили особу зловмисника. Ним виявився 50-річний безробітний, раніше не судимий чоловік, який постійно зловживав спиртним", - зазначили у поліції.

Інформація про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті на вулиці Вокзальній надійшла до поліції 11 лютого о 12:43. Виїздом на місце події поліцейські встановили особу загиблого, свідків та прикмети підозрюваного у скоєнні злочину.

За словами начальника ГУ НП в Харківській області Олега Беха, встановлено, що того дня між ним і 55-річним потерпілим, з яким вони були знайомі, в салоні автомобіля виник конфлікт. Сперечалися через антисоціальний спосіб життя правопорушника. І цього разу він був напідпитку. Йому не сподобалися слова водія, він схопив ніж, який належав таксисту, і наніс потерпілому проникаючий удар у грудну клітину та різану рану шиї. Після цього зловмисник зник з місця злочину. Оперативники знайшли його у родичів, які мешкають в Основ’янському районі.

Наразі зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу.

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