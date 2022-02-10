За убийство 14-летней девочки юный одессит получил 15 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Суд признал 17-летнего жителя Одессы Кирилла Оленича виновным в совершённом более 2 лет назад убийстве 14-летней Дарьи Дробот в Лиманском районе Одесской области, сообщает УНН со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.
Детали
Убийство произошло в ноябре 2019 года. Компания подростков находилась за городом, на территории Коминтерновского района. Затем 15-летний Кирилл Оленич и 14-летняя девушка отошли от места общего отдыха и остались одни. Находясь в нетрезвом состоянии, парень начал бить и душить потерпевшую, а затем забрал её телефон и скрылся.