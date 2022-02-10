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15 марта, 19:03 • 106212 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142139 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122771 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116347 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104467 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101275 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92224 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123595 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127128 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127278 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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За убийство 14-летней девочки юный одессит получил 15 лет

За убийство 14-летней девочки юный одессит получил 15 лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Суд признал 17-летнего жителя Одессы Кирилла Оленича виновным в совершённом более 2 лет назад убийстве 14-летней Дарьи Дробот в Лиманском районе Одесской области, сообщает УНН со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Детали

Убийство произошло в ноябре 2019 года. Компания подростков находилась за городом, на территории Коминтерновского района. Затем 15-летний Кирилл Оленич и 14-летняя девушка отошли от места общего отдыха и остались одни. Находясь в нетрезвом состоянии, парень начал бить и душить потерпевшую, а затем забрал её телефон и скрылся.

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