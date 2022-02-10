За вбивство 14-річної дівчинки юний одесит отримав 15 років

Деталі

Вбивство сталося в листопаді 2019 року. Компанія підлітків перебувала за містом, на території Комінтернівського району. Потім 15-річний Кирило Оленич і 14-річна дівчина відійшли від місця спільного відпочинку і залишилися одні. Перебуваючи в нетверезому стані, хлопець почав бити і душити потерпілу, а потім забрав її телефон і зник.