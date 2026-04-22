ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
3м/с
40%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 92341 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 71138 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 62255 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 66858 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 88952 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
The New York Times
MIM-104 Patriot

За украинофобию предлагают ввести уголовную ответственность - в Раде зарегистрировали законопроект

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Депутат Николай Княжицкий зарегистрировал законопроект №15186 о наказании за украинофобию. Документ предусматривает ответственность за пренебрежение к языку и нации.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за украинофобию. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №15186. 

Детали 

Проект закона "О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины относительно установления ответственности за украинофобию" был зарегистрирован народным депутатом от фракции "Европейская Солидарность" Николаем Княжицким. Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады. 

В Facebook Княжицкий написал, что под украинофобией предлагается считать умышленные действия, наносящие вред государству: публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение; оправдание ассимиляции или подчинения украинского народа; публичное пренебрежение к языку, культуре и национальным особенностям с целью подорвать нашу идентичность.

Украинофобия должна получить четкую правовую оценку, а правонарушители должны нести ответственность. Это вопрос национальной безопасности, защиты каждого украинца, нашей истории и нашего будущего 

- написал Княжицкий. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 5110, которым вводится уголовная ответственность за проявления антисемитизма в Украине.  

Павел Башинский

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина