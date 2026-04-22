За украинофобию предлагают ввести уголовную ответственность - в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за украинофобию. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №15186.

Проект закона "О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины относительно установления ответственности за украинофобию" был зарегистрирован народным депутатом от фракции "Европейская Солидарность" Николаем Княжицким. Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.

В Facebook Княжицкий написал, что под украинофобией предлагается считать умышленные действия, наносящие вред государству: публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение; оправдание ассимиляции или подчинения украинского народа; публичное пренебрежение к языку, культуре и национальным особенностям с целью подорвать нашу идентичность.

Украинофобия должна получить четкую правовую оценку, а правонарушители должны нести ответственность. Это вопрос национальной безопасности, защиты каждого украинца, нашей истории и нашего будущего - написал Княжицкий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 5110, которым вводится уголовная ответственность за проявления антисемитизма в Украине.