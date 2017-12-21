За участие в рядах боевиков "ДНР" экс-милиционера заочно приговорили к 10 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бердянский горрайонный суд Запорожской области заочно приговорил к 10 годам заключения за переход в ряды боевиков "ДНР" бывшего сотрудника милиции Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
"Бердянским городским судом Запорожской области вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, который вступил в ряды террористов "ДНР", - говорится в сообщении.
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Установлено, что после захвата боевиками "ДНР" здания Главного управления МВД Украины в Донецкой области 41-летний майор милиции проигнорировал приказ руководства о переезде в Мариуполь и переехал в Тореза, которое в то время находилось под контролем боевиков.
Находясь там, милиционер-предатель вступил в ряды террористов и согласился занять должность "оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Торезского городского отдела МВД "ДНР".
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Так как бывший милиционер находится на временно оккупированной террористами территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины, гражданин приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
"Так что приговор является заочным, начало срока отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного", - отметили в прокуратуре.