За участь у лавах бойовиків "ДНР" екс-міліціонера заочно засуджено до 10 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Бердянський міськрайонний суд Запорізької області заочно засудив до 10 років ув'язнення за перехід до лав бойовиків "ДНР" колишнього співробітника міліції Донецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
“Бердянським міськрайонним судом Запорізької області винесено обвинувальний вирок колишньому співробітнику управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Донецькій області, який вступив до лав терористів "ДНР”, — йдеться у повідомленні.
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Встановлено, що після захоплення бойовиками ДНР будівлі Головного управління МВС України в Донецькій області 41-річний майор міліції проігнорував наказ керівництва щодо переїзду до Маріуполя та переїхав до Торезу, яке на той час знаходилось під контролем бойовиків.
Перебуваючи там, міліціонер-зрадник вступив до лав терористів та погодився зайняти посаду “оперуповноваженого відділу боротьби з економічними злочинами і корупцією Торезького міського відділу МВС “ДНР”.
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Через те, що колишній міліціонер знаходиться на тимчасово окупованій терористами території, стосовно нього проводилось спеціальне досудове розслідування.
За скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, громадянина засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
“Через те, що вирок є заочним, початок строку відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання засудженого”, — зазначили у прокуратурі.