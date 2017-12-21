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За участь у лавах бойовиків "ДНР" екс-міліціонера заочно засуджено до 10 років ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Бердянський міськрайонний суд Запорізької області заочно засудив до 10 років ув'язнення за перехід до лав бойовиків "ДНР" колишнього співробітника міліції Донецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

За участь у лавах бойовиків "ДНР" екс-міліціонера заочно засуджено до 10 років ув'язнення

“Бердянським міськрайонним судом Запорізької області винесено обвинувальний вирок колишньому співробітнику управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Донецькій області, який вступив до лав терористів "ДНР”, — йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що після захоплення бойовиками ДНР будівлі Головного управління МВС України в Донецькій області 41-річний майор міліції проігнорував наказ керівництва щодо переїзду до Маріуполя та переїхав до Торезу, яке на той час знаходилось під контролем бойовиків.

Перебуваючи там, міліціонер-зрадник вступив до лав терористів та погодився зайняти посаду “оперуповноваженого відділу боротьби з економічними злочинами і корупцією Торезького міського відділу МВС “ДНР”.

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Через те, що колишній міліціонер знаходиться на тимчасово окупованій терористами території, стосовно нього проводилось спеціальне досудове розслідування.

За скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, громадянина засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

“Через те, що вирок є заочним, початок строку відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання засудженого”, — зазначили у прокуратурі.

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