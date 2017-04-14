За три года в зоне АТО погибли более 2 тыс. военных

"Сегодня Украина отмечает третью годовщину с начала антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В течение последних трех лет в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, отдали свою жизнь 2 тыс. 652 военнослужащих и сотрудники ВСУ, Нацгвардии Украины, Министерства внутренних дел, СБУ, Государственная пограничная служба Украины и других военных и правоохранительных формирований ", - сообщил он.

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Кроме этого, 9 тыс. 578 военнослужащих получили боевые ранения.