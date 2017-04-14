За три года в зоне АТО погибли более 2 тыс. военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. За три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, отдали свою жизнь 2 тыс. 652 военнослужащих. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня Украина отмечает третью годовщину с начала антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В течение последних трех лет в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, отдали свою жизнь 2 тыс. 652 военнослужащих и сотрудники ВСУ, Нацгвардии Украины, Министерства внутренних дел, СБУ, Государственная пограничная служба Украины и других военных и правоохранительных формирований ", - сообщил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За прошедшие сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения
Кроме этого, 9 тыс. 578 военнослужащих получили боевые ранения.