За три роки в зоні АТО загинуло понад 2 тис. військових

“Сьогодні Україна відзначає третю річницю з початку антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Протягом минулих трьох років в боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, віддали своє життя 2 тис. 652 військовослужбовця і співробітники ЗСУ, Нацгвардії України, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Державна прикордонна служба України та інших військових та правоохоронних формувань”, — повідомив він.

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Крім цього, 9 тис. 578 військовослужбовців дістали бойові поранення.