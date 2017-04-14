За три роки в зоні АТО загинуло понад 2 тис. військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За три роки в боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, віддали своє життя 2 тис. 652 військовослужбовця. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні Україна відзначає третю річницю з початку антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Протягом минулих трьох років в боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, віддали своє життя 2 тис. 652 військовослужбовця і співробітники ЗСУ, Нацгвардії України, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Державна прикордонна служба України та інших військових та правоохоронних формувань”, — повідомив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулої доби в зоні АТО двоє військовослужбовців зазнали поранень
Крім цього, 9 тис. 578 військовослужбовців дістали бойові поранення.