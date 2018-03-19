За три года в Украине троекратно увеличилось количество ОПГ - НПУ

При этом, отмечается, что еще в 2016 году количество ликвидированных ОПГ (за первые два месяца года) - составляло 22, в 2017 году – 42.

Аналогично вырос показатель деятельности на территории страны бандо-группировок. Если в 2014 году таких было ликвидировано - 3, в 2015 – 0 , в 2016 – 2, то в 2018 – уже 9.

В два раза вырос показатель ОПГ, причастных к незаконному обороту наркотиков. Если в 2015 году таких групп было ликвидировано – 3, в 2016 – 7, и в 2017 – тоже 7, то в 2018 – уже 16 (речь о данных за первые два месяца года).

Аналогично, рост преступности в Украине ранее констатировали и в ГПУ: в ведомстве сообщили, что количество преступлений, совершенных в составе ОПГ выросло почти в два раза.

Напомним, 3 февраля Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (УСРА). Предварительно, оно должно взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года. А его основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью", - отметили в ведомстве со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

Сейчас, начиная с марта 2017 года, именно он отвечает за борьбу с организованной преступностью в Украине.

Отрицательная динамика роста преступлений, совершенных ОПГ, которая зафиксирована в течение определенного времени, по данным ОО "Громеск" связана с тем, что "правоохранительные органы покинули большинство опытных следователей и оперативников, а новые кадры не справляются со своими задачами".

"Преступники почувствовали свою безнаказанность, а законопослушные граждане оказались беззащитными перед растущим криминалом. Государство фактически не выполняет правоохранительную функцию", - констатировал основатель ОО М.Могильницкий.

Добавим, что согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина вошла в список стран с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес.