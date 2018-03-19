За три роки в Україні триразово збільшилася кількість ОЗУ - НПУ

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Нацполціі України розповіли про криміногенну ситуацію в країні. У відомстві відрапортували про ліквідацію 60 ОЗГ за перші два місяці 2018 року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НПУ.

При цьому, наголошується, що ще в 2016 році кількість ліквідованих ОЗГ (за перші два місяці року) - становила 22, у 2017 році - 42.

Аналогічно виріс показник діяльності на території країни бандо-угруповань. Якщо в 2014 році таких було ліквідовано - 3, в 2015 - 0, в 2016 - 2, то в 2018 - вже 9.

У два рази зріс показник ОЗГ, причетних до незаконного обігу наркотиків. Якщо в 2015 році таких груп було ліквідовано - 3, в 2016 - 7, і в 2017 - теж 7, то в 2018 - вже 16 (мова про дані за перші два місяці року).

Аналогічно, зростання злочинності в Україні раніше констатували і в ГПУ: у відомстві повідомили, що кількість злочинів, скоєних у складі ОЗГ зросла майже в два рази.

Нагадаємо, 3 лютого Національна поліція Україна анонсувала створення нового підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю (УСРА). Попередньо, вона повинна взяти на себе функції, які раніше реалізовував ГУБОЗ, розформований у 2015 році.

"Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року. А його основними завданнями буде робота по боротьбі з організованою злочинністю", - зазначили у відомстві з посиланням на заяву першого заступника голови Національної поліції України - начальника кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна.

Зараз, починаючи з березня 2017 року, саме він відповідає за боротьбу з організованою злочинністю в Україні.

Негативна динаміка зростання злочинів, скоєних ОЗГ, яка зафіксована протягом певного часу, за даними ГО "Громеск" пов'язана з тим, що "правоохоронні органи покинули більшість досвідчених слідчих і оперативників, а нові кадри не справляються зі своїми завданнями".

"Злочинці відчули свою безкарність, а законослухняні громадяни виявилися беззахисними перед зростаючим криміналом. Держава фактично не виконує правоохоронну функцію", - констатував засновник ГО М.Могильницький.

Додамо, що згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Україна увійшла до списку країн з надзвичайно високим впливом організованої злочинності на бізнес.

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