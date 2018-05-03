За три года Украина на 30% углубила телерадиосигнал на оккупированных территориях

"Наши усилия в рамках работы Комиссии по восстановлению устойчивого вещания на Донбассе - они могут выглядеть не очень весомыми, но за три года деятельности комиссии было построено три башни. Одна в Херсонской, одна в Луганской, одна в Донецкой области. Идет строительство еще нескольких башен. Это дало нам возможность все же углубить наш сигнал на территории оккупированного Крыма и на оккупированную территории Донецкой и Луганской области. Это не достаточно внушительные цифры, это не более 30% территории, но сейчас мы просчитываем возможность подключения средних волн для радио, которые обладают более проникающей возможностью на территории ", - сообщил Литвинов.

Как сообщал УНН, уровень доверия жителей временно оккупированных регионов Донецкой области к украинским СМИ в 2017 году уменьшился до 16% по сравнению с 30% в 2016 году. Об этом во время презентации аналитического отчета по результатам социологического исследования "Особенности сознания и идентичности жителей подконтрольных и оккупированных территорий Донецкой области" заявила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.