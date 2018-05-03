За три роки Україна на 30% поглибила телерадіосигнал на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За три роки роботи Комісії по відновленню сталого мовлення на Донбасі Україні вдалося поглибити сигнал на 30% окупованих територій Криму та Донбасу. Про це під час круглого столу "Свобода слова в Україні: поточний стан і виклики" повідомив керівник сектору інформаційної реінтеграції Донбасу і Криму Міністерства інформаційної політики України Віктор Литвінов, передає УНН.
"Наші зусилля в межах роботи Комісії по відновленню сталого мовлення на Донбасі – вони можуть виглядати не дуже вагомими, але за три роки діяльності комісії було побудовано три вежі. Одна на Херсонщині, одна на Луганщині, одна на Донеччині. Йде будівництво ще кількох веж. Це дало нам можливість все ж таки поглибити наш сигнал на території окупованого Криму і на окуповану території Донецької і Луганської області. Це не досить значні цифри, це не більше 30% території, але зараз ми прораховуємо можливість підключення середніх хвиль для радіо, які мають більш проникну можливість на території", - повідомив Литвинов.
Як повідомляв УНН, рівень довіри жителів тимчасово окупованих регіонів Донецької області до українських ЗМІ у 2017 році зменшився до 16% порівняно з 30% у 2016 році. Про це під час презентації аналітичного звіту за результатами соціологічного дослідження "Особливості свідомості та ідентичності жителів підконтрольних та окупованих територій Донецької області" заявила заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.