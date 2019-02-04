За три месяца радикалы потратили более 3,1 млн грн на телевизионную рекламу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. За три месяца фракция Радикальной партии Олега Ляшко потратила 3 млн 196,8 тыс. грн на размещение рекламы на телевидении. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета РПЛ за третий квартал 2018 года, передает УНН.
При этом, на размещение рекламы на радио РПЛ потратила 34,9 тыс. грн, на размещение рекламы в печатных СМИ - 1,5 млн грн, на размещение наружной политической рекламы - 93,2 тыс. грн.
В общем три месяца размещений (информационная, рекламная, издательская, полиграфическая продукция) обошлись РПЛ в 4,8 млн грн.
Как писал УНН, радикал Сергей Рыбалка тянет деньги из госбюджета на свои поездки.
Также напомним, НАПК объявило о начале проверки деклараций Олега Ляшко и Сергея Рыбалки за 2017 год.
В 2018 году НАПК уже проверяло декларацию Рыбалки 2015 года и тогда установило, что нардеп нарушил требования действующего законодательства Украины - пунктов 2,7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".