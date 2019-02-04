За три місяці радикали витратили понад 3,1 млн грн на телевізійну рекламу

КИЇВ. 4 лютого. УНН. За три місяці фракція Радикальної партії Олега Ляшка витратила 3 млн 196,8 тис. грн на розміщення реклами на телебаченні. Про це свідчать дані фінансового звіту РПЛ за ІІІ квартал 2018 року, передає УНН.