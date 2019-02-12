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За неделю в Украине заболело корью на 7% меньше людей

За неделю в Украине заболело корью на 7% меньше людей

Киев  •  УНН

 • 7622 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Темпы заболевания корью среди украинцев на протяжении прошлой отчетной недели снизились на 7% по сравнению с неделей ранее - за неделю заболели более 3 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на очередной еженедельный отчет Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"В течение 6-й недели 2019 года корью заболели 3142 человека - 1472 взрослых и 1670 детей, что на 7% меньше по сравнению с показателями предыдущей недели", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.

Всего с 28 декабря 2018 года до 8 февраля 2019 года корью в Украине заболело 18170 человек - 7808 взрослых и 10362 ребенка.

Самые высокие показатели заболеваемости в:

  • Львовской области (всего 3703 человека: 1039 взрослых и 2034 ребенка),
  • Винницкой области (1660: 713 взрослых и 947 детей),
  • Ровенской области (1636: 540 взрослых и 1096 детей),
  • Хмельницкой области (1299: 600 взрослых и 699 детей),
  • городе Киев (1508 человек: 835 взрослых и 673 ребенка).

В ЦОЗ Минздрава напомнили, что прививки - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Напомним, от кори с начала года в Украине умерли уже восемь человек.

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