За тиждень в Україні захворіло на кір на 7% менше людей

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Темпи захворювання на кір серед українців минулого звітного тижня знизилися на 7% у порівнянні з тижнем раніше - за тиждень захворіли понад 3 тисячі людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на черговий щотижневий звіт Центру громадського здоров’я МОЗ України.