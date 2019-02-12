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За тиждень в Україні захворіло на кір на 7% менше людей

За тиждень в Україні захворіло на кір на 7% менше людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Темпи захворювання на кір серед українців минулого звітного тижня знизилися на 7% у порівнянні з тижнем раніше - за тиждень захворіли понад 3 тисячі людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на черговий щотижневий звіт Центру громадського здоров’я МОЗ України.

"Протягом 6-го тижня 2019 року на кір захворіли 3 142 людини — 1 472 дорослі та 1 670 дітей, що на 7% менше, порівняно з показниками попереднього тижня", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.

Загалом із 28 грудня 2018 року до 8 лютого 2019 року на кір в Україні захворіло 18 170 людей - 7 808 дорослих та 10 362 дитини.

Найвищі показники захворюваності у:

  • Львівській області (загалом 3 703 людини: 1 039 дорослих та 2 034 дитини),
  • Вінницькій області (1 660: 713 дорослих та 947 дітей),
  • Рівненській області (1 636: 540 дорослих та 1 096 дітей),
  • Хмельницькій області (1 299: 600 дорослих та 699 дітей),
  • місті Київ (1 508 людей: 835 дорослих та 673 дитини).

У ЦГЗ МОЗ нагадали, що щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Нагадаємо, від кору з початку року в Україні померли вже вісім людей.

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