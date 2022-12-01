На фоне отключений света за неделю в Украине на 16% уменьшилось количество преступлений

Детали

"С 23 ноября, когда российские ракеты нанесли очередной ущерб объектам критической инфраструктуры, полиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов", – сообщил Клименко.

По его данным, количество преступлений с 23 по 30 ноября уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей.

В частности, стало меньше сообщений о:

• мошенничестве (на 24%);

• угоне транспортных средств (на 23%);

• кражах (на 7%);

• ограблениях (на 3%).

"Теперь по ситуации с безопасностью на автодорогах государства в этот период. Количество ДТП уменьшилось на 13%. На 22% меньше случилось автопроисшествий, в которых травмировались люди. На 5% уменьшилось смертей на дорогах", – добавил Клименко.

Напомним

Во время отключений света в Киевской области снизился уровень преступности, потому что на улицах стало вдвое больше патрульных.