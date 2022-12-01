На фоне отключений света за неделю в Украине на 16% уменьшилось количество преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С 23 по 30 ноября из-за усиленной работы полиции на фоне отключений света количество преступлений в Украине уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей. Также на 22% стало меньше ДТП с травмированными. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Детали
"С 23 ноября, когда российские ракеты нанесли очередной ущерб объектам критической инфраструктуры, полиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов", – сообщил Клименко.
По его данным, количество преступлений с 23 по 30 ноября уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей.
В частности, стало меньше сообщений о:
• мошенничестве (на 24%);
• угоне транспортных средств (на 23%);
• кражах (на 7%);
• ограблениях (на 3%).
"Теперь по ситуации с безопасностью на автодорогах государства в этот период. Количество ДТП уменьшилось на 13%. На 22% меньше случилось автопроисшествий, в которых травмировались люди. На 5% уменьшилось смертей на дорогах", – добавил Клименко.
Напомним
Во время отключений света в Киевской области снизился уровень преступности, потому что на улицах стало вдвое больше патрульных.