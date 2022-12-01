На тлі відключень світла за тиждень в Україні на 16% зменшилася кількість злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. З 23 до 30 листопада через посилену роботу поліції на тлі відключень світла кількість злочинів в Україні зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем. Також на 22% стало менше ДТП із травмованими. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
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"З 23 листопада, коли російські ракети нанесли чергову шкоду об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів", – повідомив Клименко.
За його даними, кількість злочинів з 23 до 30 листопада зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем.
Зокрема, стало менше повідомлень про:
• шахрайства (на 24%);
• викрадення транспортних засобів (на 23%);
• крадіжки (на 7%);
• пограбувань (на 3%).
"Тепер щодо безпекової ситуації на автошляхах держави в цей період. Кількість ДТП зменшилась на 13%. На 22% менше трапилося автопригод, у яких травмувалися люди. На 5% поменшало смертей на дорогах", – додав Клименко.
Нагадаємо
Під час відключень світла у Київській області знизився рівень злочинності, тому що на вулицях стало вдвічі більше патрульних.