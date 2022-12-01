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На тлі відключень світла за тиждень в Україні на 16% зменшилася кількість злочинів

На тлі відключень світла за тиждень в Україні на 16% зменшилася кількість злочинів

Київ • УНН

 • 859738 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. З 23 до 30 листопада через посилену роботу поліції на тлі відключень світла кількість злочинів в Україні зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем. Також на 22% стало менше ДТП із травмованими. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Деталі

"З 23 листопада, коли російські ракети нанесли чергову шкоду об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів", – повідомив Клименко.

За його даними, кількість злочинів з 23 до 30 листопада зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем.

Зокрема, стало менше повідомлень про:

• шахрайства (на 24%);

• викрадення транспортних засобів (на 23%);

• крадіжки (на 7%);

• пограбувань (на 3%).

"Тепер щодо безпекової ситуації на автошляхах держави в цей період. Кількість ДТП зменшилась на 13%. На 22% менше трапилося автопригод, у яких травмувалися люди. На 5% поменшало смертей на дорогах", – додав Клименко.

Нагадаємо

Під час відключень світла у Київській області знизився рівень злочинності, тому що на вулицях стало вдвічі більше патрульних.

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