За неделю в Киеве на спецплощадки перемещено почти 40 автомобилей

"В рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управление патрульной полиции в г. Киеве, с 18 по 24 марта 2019 года, сотрудниками коммунального предприятия перемещено на специальную площадку 39 транспортных средств нарушителей правил дорожного движения, которые были временно задержаны патрульными полицейскими", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве начали эвакуировать временно задержаны патрульными авто.

Напомним, Киевский городской совет урегулировала порядок функционирования платных мест для парковки на территории столицы. Предполагается, что возле конечных станций метро появятся перехватывающие паркинги с более 9 тыс. паркомест.