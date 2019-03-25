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За неделю в Киеве на спецплощадки перемещено почти 40 автомобилей

Киев • УНН

 • 8152 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. За неделю на специальные площадки в Киеве было перемещено 39 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

За неделю в Киеве на спецплощадки перемещено почти 40 автомобилей

"В рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управление патрульной полиции в г. Киеве, с 18 по 24 марта 2019 года, сотрудниками коммунального предприятия перемещено на специальную площадку 39 транспортных средств нарушителей правил дорожного движения, которые были временно задержаны патрульными полицейскими", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве начали эвакуировать временно задержаны патрульными авто.

Напомним, Киевский городской совет урегулировала порядок функционирования платных мест для парковки на территории столицы. Предполагается, что возле конечных станций метро появятся перехватывающие паркинги с более 9 тыс. паркомест.

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