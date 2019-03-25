За тиждень у Києві на спецмайданчики переміщено майже 40 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За тиждень на спеціальні майданчики у Києві було переміщено 39 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"У рамках співпраці КП "Центр організації дорожнього руху" та Управління патрульної поліції в м.Києві, з 18 по 24 березня 2019 року, співробітниками комунального підприємства переміщено на спеціальний майданчик 39 транспортних засобів порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Києві почали евакуювати тимчасово затримані патрульними автівки.
Нагадаємо, Київська міська рада врегулювала порядок функціонування платних місць для паркування на території столиці. Передбачено, що біля кінцевих станцій метро з’являться перехоплюючі паркінги із понад 9 тис. паркомісць.