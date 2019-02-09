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У Києві почали евакуювати тимчасово затримані автівки

У Києві почали евакуювати тимчасово затримані автівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Києві почали евакуювати тимчасово затримані патрульними автівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

“У рамках співпраці КП „Центр організації дорожнього руху“ та Управління патрульної поліції в м. Києві співробітники комунального підприємства доставляють на спеціальні майданчики тимчасово затримані патрульними поліцейськими транспортні засоби”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що запроваджено цілодобову роботу вантажних автомобілів-евакуаторів із краном-маніпулятором та екіпажів у складі водіїв і стропальників, які забезпечать завантаження, перевезення та розвантаження транспорту.

“Автівки тимчасово затримуватимуть у разі керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового поліса, порушення правил зупинки чи стоянки, вчинення дорожньо-транспортної пригоди, а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України “Про виконавче провадження”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Київська міська рада врегулювала порядок функціонування платних місць для паркування на території столиці. Біля кінцевих станцій метро з’являться перехоплюючі паркінги із понад 9 тис. паркомісць.

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