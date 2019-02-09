В Киеве начали эвакуировать временно задержанные автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве начали эвакуировать временно задержанные патрульными авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“В рамках сотрудничества КП „Центр организации дорожного движения“ и Управление патрульной полиции в г. Киеве сотрудники коммунального предприятия доставляют на специальные площадки временно задержанные патрульными полицейскими транспортные средства”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что введен круглосуточную работу грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, которые обеспечат погрузку, перевозку и разгрузку транспорта.
“Машины временно задерживают в случае управления транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса, нарушение правил остановки или стоянки, совершение дорожно-транспортного происшествия, а также в случае обнаружения транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины “Об исполнительном производстве”, — отмечается в сообщении.
Напомним, Киевский городской совет урегулировала порядок функционирования платных мест для парковки на территории столицы. У конечных станций метро появятся перехватывающие паркинги с более 9 тыс. паркомест.