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В Киеве начали эвакуировать временно задержанные автомобили

Киев  •  УНН

 • 11138 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве начали эвакуировать временно задержанные патрульными авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“В рамках сотрудничества КП „Центр организации дорожного движения“ и Управление патрульной полиции в г. Киеве сотрудники коммунального предприятия доставляют на специальные площадки временно задержанные патрульными полицейскими транспортные средства”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что введен круглосуточную работу грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, которые обеспечат погрузку, перевозку и разгрузку транспорта.

“Машины временно задерживают в случае управления транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса, нарушение правил остановки или стоянки, совершение дорожно-транспортного происшествия, а также в случае обнаружения транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины “Об исполнительном производстве”, — отмечается в сообщении.

Напомним, Киевский городской совет урегулировала порядок функционирования платных мест для парковки на территории столицы. У конечных станций метро появятся перехватывающие паркинги с более 9 тыс. паркомест.

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