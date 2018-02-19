За неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 27 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. За последнюю неделю в Киеве гриппом заболели 27 638 тысяч человек, что больше, чем на предыдущей неделе на 6,5%. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, передает УНН.
Показатель эпидемического порога в Киеве все еще ниже на 13%.
"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости за счет детского и взрослого населения. Так, взрослых заболело 9026 человек против 7680 за 6-ю неделю, рост на 14,9%, детей - 18 612 против 18 151, рост на 2,5%. В структуре заболеваемости дети составляют 67,3%, а на предыдущей неделе 70,3%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 2,1%, 8574 случая, что составляет 46,1% от общего количества заболевших детей, и 31% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сообщил Н.Поворозник.
По его словам, в медицинские учреждения за 7-ю неделю эпидсезона госпитализированы 287 человек, из них 202 ребенка. За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 77 человек, с начала эпидемического сезона - 27 220 человек, из них 6517 детей.
Напомним, заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе превысила эпидемический порог в пяти областях Украины, от гриппа и риновирусной инфекции, которая является острой вирусной болезнью из группы ОРВИ, умерло двое детей.