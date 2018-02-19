За неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 27 тыс. человек

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73108 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87980 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90653 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109889 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101187 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104893 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111869 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117126 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122910 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134454 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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За неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 27 тыс. человек

За неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 27 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 10030 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. За последнюю неделю в Киеве гриппом заболели 27 638 тысяч человек, что больше, чем на предыдущей неделе на 6,5%. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, передает УНН.

Показатель эпидемического порога в Киеве все еще ниже на 13%.

"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости за счет детского и взрослого населения. Так, взрослых заболело 9026 человек против 7680 за 6-ю неделю, рост на 14,9%, детей - 18 612 против 18 151, рост на 2,5%. В структуре заболеваемости дети составляют 67,3%, а на предыдущей неделе 70,3%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 2,1%, 8574 случая, что составляет 46,1% от общего количества заболевших детей, и 31% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сообщил Н.Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 7-ю неделю эпидсезона госпитализированы 287 человек, из них 202 ребенка. За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 77 человек, с начала эпидемического сезона - 27 220 человек, из них 6517 детей.

Напомним, заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе превысила эпидемический порог в пяти областях Украины, от гриппа и риновирусной инфекции, которая является острой вирусной болезнью из группы ОРВИ, умерло двое детей.

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