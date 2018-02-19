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За тиждень у Києві на грип та ГРВІ захворіли більше 27 тисяч людей

За тиждень у Києві на грип та ГРВІ захворіли більше 27 тисяч людей

Київ • УНН

 • 10033 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. За останній тиждень у Києві на грип захворіли 27 638 тисяч людей, що більше за попередній тиждень на 6,5%. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника, передає УНН.

Показник епідеміологічного порогу в Києві все ще є нижчим на 13%.

“У порівнянні з попереднім тижнем в столиці спостерігається зростання захворюваності за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, дорослих захворіло 9026 осіб проти 7680 за 6-й тиждень, зростання на 14,9%, дітей — 18 612 проти 18 151, зростання на 2,5%. У структурі захворюваності діти становлять 67,3%, а на попередньому тижні 70,3%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 2,1%, 8574 випадки, що становить 46,1% від загальної кількості захворілих дітей, і 31% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — повідомив М.Поворозник.

За його словами, до медичних закладів за 7-й тиждень епідсезону госпіталізовано 287 осіб, із них 202 дитини. За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 77 осіб, із початку епідемічного сезону — 27220 осіб, із них 6517 дітей.

Нагадаємо, захворюваність на грип та ГРВІ минулого тижня перевищила епідемічний поріг у п’яти областях України, від грипу та риновірусної інфекції, яка є гострою вірусною хворобою з групи ГРВІ, померло двоє дітей.

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