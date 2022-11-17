За шесть дней россия нанесла по Украине почти 150 ракетных ударов – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. С 11 ноября российские войска нанесли по Украине 148 ракетных ударов, из них 111 – 15 ноября. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
Цитата
"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября – 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе против наших войск в районах 5-ти населенных пунктов и обьектам гражданской инфрастуруктуры", – сказал Громов.
Детали
По словам Громова, зенитчики, авиация, ПВО, сухопутные войска, Военно-морские силы уничтожили 102 вражеских цели.
Также в течение недели подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 1200 огневых задач, в результате которых поразили 36 пунктов управления, 47 складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов оккупантов.
Напомним
17 ноября российские войска нанесли по Украине очередной массированный удар, применив крылатые ракеты и дроны-камикадзе "Шахед". Враг совершил не менее 10 пусков ракет.