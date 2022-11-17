За шесть дней россия нанесла по Украине почти 150 ракетных ударов – Генштаб

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"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября – 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе против наших войск в районах 5-ти населенных пунктов и обьектам гражданской инфрастуруктуры", – сказал Громов.

Детали

По словам Громова, зенитчики, авиация, ПВО, сухопутные войска, Военно-морские силы уничтожили 102 вражеских цели.

Также в течение недели подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 1200 огневых задач, в результате которых поразили 36 пунктов управления, 47 складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов оккупантов.

Напомним

17 ноября российские войска нанесли по Украине очередной массированный удар, применив крылатые ракеты и дроны-камикадзе "Шахед". Враг совершил не менее 10 пусков ракет.