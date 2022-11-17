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За шість днів росія завдала по Україні майже 150 ракетних ударів – Генштаб

За шість днів росія завдала по Україні майже 150 ракетних ударів – Генштаб

Київ • УНН

 • 271889 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. З 11 листопада російські війська завдали по Україні 148 ракетних ударів, з них 111 – 15 листопада. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

"З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, в тому числі 15 листопада – 111 ракетних ударів по об’єктам критичної інфраструктури. Застосував 26 дронів-камікадзе проти наших військ в районах 5-ти населених пунктів та об’єктам цивільної інфрастуруктури", – сказав Громов.

Деталі

За словами Громова, зенітники, авіація, ППО, сухопутні війська, Військово-морські сили знищили 102 ворожі цілі. 

Також протягом тижня підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 1200 вогневих завдань, за результатами яких уразили 36 пунктів управління, 47 складів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів окупантів.

Нагадаємо

17 листопада російські війська завдали по Україні чергового масованого удару, застосувавши крилаті ракети і дрони-камікадзе "Шахед". Ворог здійснив щонайменше 10 пусків ракет.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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