За шість днів росія завдала по Україні майже 150 ракетних ударів – Генштаб

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"З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, в тому числі 15 листопада – 111 ракетних ударів по об’єктам критичної інфраструктури. Застосував 26 дронів-камікадзе проти наших військ в районах 5-ти населених пунктів та об’єктам цивільної інфрастуруктури", – сказав Громов.

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За словами Громова, зенітники, авіація, ППО, сухопутні війська, Військово-морські сили знищили 102 ворожі цілі.

Також протягом тижня підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 1200 вогневих завдань, за результатами яких уразили 36 пунктів управління, 47 складів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів окупантів.

Нагадаємо

17 листопада російські війська завдали по Україні чергового масованого удару, застосувавши крилаті ракети і дрони-камікадзе "Шахед". Ворог здійснив щонайменше 10 пусків ракет.