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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Щонайменше 10 пусків: у Повітряних силах розповіли, звідки і чим атакували росіяни

Щонайменше 10 пусків: у Повітряних силах розповіли, звідки і чим атакували росіяни

Київ • УНН

 • 291336 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні російські війська здійснили черговий масований обстріл України, застосувавши крилаті ракети і дрони-камікадзе "Шахед". Про це в ефірі телемерафану повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує УНН.

Цитата

"Чим зумовлена тривога – це атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95. Як правило, вже з волгодонська атакують, це ростовська область рф, крилатими ракетами типу Х-101, Х-555. Водночас була атака "Шахедами" – з півночі України летіли, ймовірно, з території білорусі та курської області. І була атака з акваторії Чорного моря – ймовірно ракетами "Калібр", – сказав Ігнат.

За його словами, окупанти здійснили не менше ніж 10 пусків ракет, однак поки точна кількість невідома. 

Нагадаємо

17 листопада російські війська вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі. Зараз відомо про 14 постраждалих, серед них 15-річна дівчинка.

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