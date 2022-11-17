Щонайменше 10 пусків: у Повітряних силах розповіли, звідки і чим атакували росіяни

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"Чим зумовлена тривога – це атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95. Як правило, вже з волгодонська атакують, це ростовська область рф, крилатими ракетами типу Х-101, Х-555. Водночас була атака "Шахедами" – з півночі України летіли, ймовірно, з території білорусі та курської області. І була атака з акваторії Чорного моря – ймовірно ракетами "Калібр", – сказав Ігнат.

За його словами, окупанти здійснили не менше ніж 10 пусків ракет, однак поки точна кількість невідома.

Нагадаємо

17 листопада російські війська вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі. Зараз відомо про 14 постраждалих, серед них 15-річна дівчинка.