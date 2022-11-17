По меньшей мере 10 пусков: в Воздушных силах рассказали, откуда и чем атаковали россияне

Цитата

"Чем обусловлена тревога – это атака крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации Ту-95. Как правило, уже с волгодонска атакуют, это ростовская область рф, крылатыми ракетами типа Х-101, Х-555. В то же время была атака "Шахедами" – с севера Украины летели, вероятно, с территории беларуси и курской области. И была атака с акватории Черного моря – вероятно, ракетами "Калибр", – сказал Игнат.

По его словам, оккупанты осуществили не менее 10 пусков ракет, однако пока точное количество неизвестно.

Напомним

17 ноября российские войска ударили по двум инфраструктурным объектам в Днепре. Сейчас известно о 14 пострадавших, в том числе 15-летняя девочка.