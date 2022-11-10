За неделю россия выпустила по Украине 17 ракет и 50 беспилотников – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На этой неделе по территории Украины российские войска выпустили 17 ракет и 50 беспилотников, ПВО уничтожила 53 воздушные цели. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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"В течение текущей недели в ходе ведения операций сил обороны произошло 347 боевых столкновений. Противник выпустил 17 ракет и применил 50 БПЛА, из них 24% ракет и 64% БПЛА было уничтожено. В общей сложности подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 53 воздушные цели. Подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ за неделю поражено более 56 пунктов управления разного уровня, около 120 складов и логистических баз, а также ряд отдельных целей и огневых средств противника", – сообщил Громов.
Напомним
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска, вероятно, накапливают ракеты для того, чтобы нанести по Украине массированный удар.