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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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За тиждень росія випустила по Україні 17 ракет і 50 безпілотників – Генштаб

За тиждень росія випустила по Україні 17 ракет і 50 безпілотників – Генштаб

Київ • УНН

 • 227781 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Цього тижня по території України російські війська випустили 17 ракет і 50 безпілотників, ППО знищила 53 повітряні цілі. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

"Протягом поточного тижня в ході ведення операцій сил оборони відбулося 347 бойових зіткнень. Противник випустив 17 ракет та застосував 50 БПЛА, з них 24% ракет та 64% БПЛА було знищено. Загалом підрозділами протиповітряної оборони знищено 53 повітряні цілі. Підрозділами ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом тижня уражено понад 56 пунктів управління різного рівня, близько 120 складів та логістичних баз, а також низку окремих цілей та вогневих засобів противника", – повідомив Громов.

Нагадаємо

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська, ймовірно, накопичують ракети для того, щоб завдати по Україні масованого удару.

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