За неделю правоохранители разоблачили 15 чиноникив-взяточников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В течение недели сотрудники правоохранительных органов разоблачили 15 взяточников среди чиновников, требования к финансовому вознаграждению которых колебались в пределах 1,5 тыс. грн - 20 тыс. долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"С 14 по 20 февраля прокуратурами различных областей во взаимодействии с другими правоохранительными органами была разоблачено и зафиксировано 15 фактов получения неправомерной выгоды.
Размер взяток в рамках расследования этих уголовных производств колеблется - от 1.5 тыс. грн до 20 тыс. долл.", - написал Лысенко.
Напомним, на днях заместителя Северодонецкого городского головы и помощника депутата задержали во время получения взятки в сумме 135 тыс. грн.