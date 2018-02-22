За тиждень правоохоронці викрили 15 чиноників-хабарників

“З 14 по 20 лютого прокуратурами різних областей у взаємодії з іншими правоохоронними органами було викрито та зафіксовано 15 фактів одержання неправомірної вигоди.

Розмір хабарів у рамках розслідування цих кримінальних проваджень коливається — від 1.5 тис. грн до 20 тис. дол.”, — написав Лисенко.

Нагадаємо, днями заступника Сєвєродонецького міського голови та помічника депутата затримали під час одержання хабара на суму 135 тис. грн.