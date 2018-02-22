За тиждень правоохоронці викрили 15 чиноників-хабарників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Упродовж тижня співробітники правоохоронних органів викрили 15 хабарників серед чиновників, вимоги до фінансової винагороди яких коливалися у межах 1,5 тис. грн – 20 тис. дол. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
“З 14 по 20 лютого прокуратурами різних областей у взаємодії з іншими правоохоронними органами було викрито та зафіксовано 15 фактів одержання неправомірної вигоди.
Розмір хабарів у рамках розслідування цих кримінальних проваджень коливається — від 1.5 тис. грн до 20 тис. дол.”, — написав Лисенко.
Нагадаємо, днями заступника Сєвєродонецького міського голови та помічника депутата затримали під час одержання хабара на суму 135 тис. грн.