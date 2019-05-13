За неделю патрульные составили более 800 протоколов за пьяное вождение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. За прошлую неделю, с 6 по 12 мая, патрульные полицейские составили 826 админпротоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные патрульной полиции Украины.
"826 админпротоколов составили за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
Патрульные полицейские вынесли 29 613 постановлений, 26 883 из которых - за нарушение правил дорожного движения.
В течение недели патрульные проработали 42 135 вызовов.
"530 человек задержаны в качестве подозреваемых в совершении правонарушений", - добавили в патрульной полиции.
Напомним, за почти полмесяца полицейские задокументировали более 100 тысяч нарушений ПДД, в частности, выявлено почти 5 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.