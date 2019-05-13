За тиждень патрульні склали понад 800 протоколів за п’яне водіння
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. За минулий тиждень, з 6 до 12 травня, патрульні поліцейські склали 826 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані патрульної поліції України.
"826 адмінпротоколів склали за керування транспортними засобами у стані сп'яніння", - йдеться в повідомленні.
Патрульні поліцейські винесли 29 613 постанов, 26 883 з яких – за порушення правил дорожнього руху.
Упродовж тижня патрульні опрацювали 42 135 викликів.
"530 осіб затримали як підозрюваних у скоєнні правопорушень", - додали у патрульній поліції.
Нагадаємо, за майже півмісяця поліцейські задокументували понад 100 тисяч порушень ПДР, зокрема, виявлено майже 5 тисяч фактів керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.