В Україні за майже півмісяця спіймали майже 5 тисяч п'яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. З 26 квітня поліцейські задокументували понад 100 тисяч порушень ПДР, зокрема, виявлено майже 5 тисяч фактів керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"За майже півмісяця поліцейські задокументували близько 103 тисячі порушень ПДР. 4 881 факт керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння", - повідомили у поліції.
Також зазначається, що за це час зафіксовано:
-
- 160 фактів створення аварійної обстановки;
-
- 148 фактів порушення правил проїзду залізничних переїздів;
-
- 14 606 фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху;
-
- 8 745 фактів керування транспортними засобами без відповідних документів.
-
Нагадаємо, суд арештував депутата, який напідпитку скоїв смертельну ДТП на Київщині.