В Украине за почти полмесяца поймали почти 5 тысяч пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. С 26 апреля полицейские задокументировали более 100 тысяч нарушений ПДД, в частности, выявлено почти 5 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"За почти полмесяца полицейские задокументировали около 103 тысяч нарушений ПДД. 4 881 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", - сообщили в полиции.
Также отмечается, что за это время зафиксировано:
-
- 160 фактов создания аварийной обстановки;
-
- 148 фактов нарушения правил проезда железнодорожных переездов;
-
- 14 606 фактов превышения установленных ограничений скорости движения;
-
- 8 745 фактов управления транспортными средствами без соответствующих документов.
-
Напомним, суд арестовал депутата, который нетрезвым совершил смертельное ДТП в Киевской области.