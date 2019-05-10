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7 марта, 08:52 • 133641 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139198 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144850 просмотра

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В Украине за почти полмесяца поймали почти 5 тысяч пьяных водителей

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КИЕВ. 10 мая. УНН. С 26 апреля полицейские задокументировали более 100 тысяч нарушений ПДД, в частности, выявлено почти 5 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"За почти полмесяца полицейские задокументировали около 103 тысяч нарушений ПДД. 4 881 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", - сообщили в полиции.

Также отмечается, что за это время зафиксировано:

  • 160 фактов создания аварийной обстановки;
  • 148 фактов нарушения правил проезда железнодорожных переездов;
  • 14 606 фактов превышения установленных ограничений скорости движения;
  • 8 745 фактов управления транспортными средствами без соответствующих документов.

Напомним, суд арестовал депутата, который нетрезвым совершил смертельное ДТП в Киевской области.

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