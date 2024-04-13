За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  122512 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  145697 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124132 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136083 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161283 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139669 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134326 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117751 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

За минувшие сутки враг совершил 410 обстрелов в Запорожской области, в результате которых пострадали по меньшей мере 8 населенных пунктов, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные и артиллерийские обстрелы различных населенных пунктов.

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За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Николаевской области.

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Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 1030 военнослужащих.

Война •   •  11054 просмотра
За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 2 ракетных и 91 авиационный удар, а также 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  11935 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

США информируют, что Иран перемещает военную технику

По сообщениям, Иран перемещает военные средства, такие как беспилотники и крылатые ракеты, на своей территории, потенциально готовясь к атакам на израильские объекты.

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США информируют, что Иран перемещает военную технику

Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для помощи в восстановлении

Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для привлечения как можно большего количества польских компаний, органов местного самоуправления и неправительственных организаций к процессу восстановления в Украине.

Война •   •  16439 просмотра
Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для помощи в восстановлении

Хмельницкая область: вновь созданная Добровольная пожарная команда начала свою работу

Добровольная пожарная команда в составе 2 женщин и 5 мужчин, которые прошли обучение в Польше, начала работу в Хмельницкой области, чтобы помогать спасателям в чрезвычайных ситуациях с помощью нового оборудования, полученного от польских партнеров.

Общество •   •  14793 просмотра
Хмельницкая область: вновь созданная Добровольная пожарная команда начала свою работу

13 апреля: Международный день благодарности растениям, День игры "Эрудит"

Сегодня, 13 апреля, все любители флоры и загадочного мира зеленых насаждений могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня благодарности растениям. По оценкам ученых, за последние 250 лет на нашей планете исчезли более 500 видов растений. 60 тысяч видов растений находятся на грани исчезновения.

УНН Lite •   •  14487 просмотра
13 апреля: Международный день благодарности растениям, День игры "Эрудит"

Чесноков обсудил с главой Европейского молодежного фонда поддержку украинской молодежи

Андрей Чесноков, заместитель министра молодежи и спорта Украины, обсудил с Горданой Бериан, президентом Европейского молодежного фонда, продолжение поддержки украинской молодежи путем финансирования проектов, направленных на оказание ей помощи во время войны рф против Украины и стимулирования ее возвращения для восстановления страны.

Общество •   •  15637 просмотра
Чесноков обсудил с главой Европейского молодежного фонда поддержку украинской молодежи

рф хочет перезапустить временно оккупированную Запорожскую АЭС

рф планирует перезапустить захваченную Запорожскую атомную электростанцию в Украине.

Война •   •  15053 просмотра
рф хочет перезапустить временно оккупированную Запорожскую АЭС