За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

За последние 24 часа враг совершил 410 обстрелов по Запорожской области, затрагивая по меньшей мере 8 населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вражеские войска нанесли из авиации 4 удара по Роботино, а 128 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали несколько поселков, включая Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Червоноднепровку.

Дополнительно, 22 обстрела ракетно-артиллерийских систем накрыли Малую Токмачку, Роботино и Малиновку, а 256 артобстрелов было нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Новоселовки.

Добавим

За минувшие сутки было зарегистрировано 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, без жертв.

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