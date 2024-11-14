За сутки террористическая страна потеряла 1690 военных

За сутки враг потерял 1690 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 14.11.24:

- Личный состав: 716 070 (+1690).

- Танки: 9319 (+19).

- Бронированные боевые машины: 18947 (+51).

- Артиллерийские системы: 20472 (+64).

- РСЗВ: 1252 (+3).

- Средства ППО: 997 (+1).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18852 (+54).

- Крылатые ракеты: 2640 (+4).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 29090 (+124).

- Специальная техника: 3629.

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