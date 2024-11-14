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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки террористическая страна потеряла 1690 военных

За сутки террористическая страна потеряла 1690 военных

Киев  •  УНН

 • 4051 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1690 вражеских военных. Также уничтожено 19 танков, 51 БМП, 64 артиллерийские системы и другую военную технику оккупантов.

За сутки враг потерял 1690 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 14.11.24:

- Личный состав: 716 070 (+1690).

- Танки: 9319 (+19).

- Бронированные боевые машины: 18947 (+51).

- Артиллерийские системы: 20472 (+64).

- РСЗВ: 1252 (+3).

- Средства ППО: 997 (+1).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18852 (+54).

- Крылатые ракеты: 2640 (+4).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 29090 (+124).

- Специальная техника: 3629.

156 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит - Генштаб13 нояб. 2024, 00:20 • 58407 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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