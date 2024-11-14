За сутки террористическая страна потеряла 1690 военных
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1690 вражеских военных. Также уничтожено 19 танков, 51 БМП, 64 артиллерийские системы и другую военную технику оккупантов.
За сутки враг потерял 1690 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 14.11.24:
- Личный состав: 716 070 (+1690).
- Танки: 9319 (+19).
- Бронированные боевые машины: 18947 (+51).
- Артиллерийские системы: 20472 (+64).
- РСЗВ: 1252 (+3).
- Средства ППО: 997 (+1).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18852 (+54).
- Крылатые ракеты: 2640 (+4).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 29090 (+124).
- Специальная техника: 3629.
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