За сутки россияне обстреляли Донецкую область 16 раз: есть раненые - ОВА
В результате российских обстрелов один человек получил ранения и была повреждена инфраструктура в Донецкой области. За сутки 16 раз были обстреляны населенные пункты.
Армия рф за неделю обстреляла 29 раз приграничье Черниговщины: зафиксировано 189 взрывов
Российские войска 29 раз атаковали приграничье Черниговской области, вызвав 189 взрывов и повредив дома и магазины.
На Волыни утром горело общежитие колледжа
В волынском общежитии произошел пожар из-за короткого замыкания.
На Авдеевку за две недели 2024 года оккупанты сбросили около 250 авиабомб - ОВА
За первые две недели 2024 года по Авдеевке было нанесено 250 авиаударов, что свидетельствует об усилении обстрелов по сравнению с 2023 годом.
Тайвань после выборов: отсутствие большинства в парламенте и давление Китая предсказывают сложности новому президенту
Новоизбранный президент Тайваня Лай Цинде сталкивается с оппозиционным большинством в парламенте и растущим давлением со стороны Китая, который претендует на остров.
Евровидение-2024: голосование за жюри нацотбора запускают в "Дія"
Украинцы могут проголосовать за членов жюри национального отбора на "Евровидение 2024" через опрос в приложении "Дія", который продлится с 15 по 22 января.
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
Астролог Ксения Базиленко прогнозирует значительные изменения в мировой политике из-за соединения Солнца и Плутона, возможны конфликты между лидерами, а людей ожидает успех в переговорах и учебе, но сложности в любовных отношениях.
Дефицита электричества нет, под вражеский обстрел попала прифронтовая ТЭС - Минэнерго
Потребности Украины в электроэнергии удовлетворяются.
Хотел обесточить Киев: задержан "вагнеровец", готовивший удары рф по энергетической инфраструктуре
Служба безопасности Украины задержала боевика группировки "вагнер", который планировал российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, нацеливая на Киев удары беспилотников.
Оккупанты ударили по Невскому в Луганской области: прогремело два взрыва - ОВА
Российские войска обстреляли поселок Невское в Луганской области из минометов и артиллерии, что повлекло два взрыва.