За сутки россияне обстреляли Донецкую область 16 раз: есть раненые - ОВА

За день оккупанты 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате есть раненые, а также повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, ранили 1 гражданского - написал Филашкин в Тelegram.

Детали

В результате вражеских обстрелов в городе Авдеевка ранен человек.

В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. Также четыре раза под огнем находилось Курахово.

Там повреждены многоэтажка, лицей и промзона. В Птичьем Новогродовской громады повреждены 3 дома.

Кроме того, в Бахмутском районе в Часовоярской громаде повреждена многоэтажка и 3 частных дома.

Во время обстрелов Краматорского района, а именно Торского, Заречного и Закитного Лиманской громады, разрушений и жертв удалось избежать.

На Авдеевку за две недели 2024 года оккупанты сбросили около 250 авиабомб - ОВА