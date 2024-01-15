За добу росіяни обстріляли Донеччину 16 разів: є поранені - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів одна людина отримала поранення та було пошкоджено інфраструктуру в Донецькій області. За добу 16 разів були обстріляні населені пункти.
За день окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті є поранені, а також пошкоджено інфраструктуру.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранили 1 цивільного
Деталі
В результаті ворожих обстрілів в місті Авдіївка поранено людину.
В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Костянтинівка. Також чотири рази під вогнем перебувало Курахове.
Там пошкоджено багатоповерхівку, ліцей та промзону. У Птичому Новогродівської громади пошкоджено 3 будинки.
Крім того в Бахмутському районі у Часовоярській громаді пошкоджена багатоповерхівка і 3 приватні будинки.
Під час обстрілів Краматорського району, а саме Торського, Зарічного і Закітного Лиманської громади, руйнувань та жертв вдалося уникнути.
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