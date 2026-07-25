За сутки произошло 79 боевых столкновений: самые активные атаки на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 25 июля на фронте зафиксировано 79 боевых столкновений. Наиболее активно российские войска атакуют на Покровском, Константиновском, Славянском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

В Генштабе сообщили, что российские войска продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Под огнем оказались, в частности, Нескучное, Коренек, Сопич, Кучеровка, Рогозное, Уланово, Бувалыне, Бачевск, Гирки, Хотиевка и Прогресс.

С начала суток агрессор 79 раз атаковал позиции Сил обороны - говорится в сводке.

На Покровском направлении оккупанты совершили 22 штурма, пытаясь выбить украинских военных с занимаемых позиций. Одно боестолкновение продолжается.

На Константиновском направлении украинские защитники отразили 17 атак противника, еще два боестолкновения остаются активными.

На Славянском направлении Силы обороны сдержали 15 атак, однако один бой еще продолжается. На Гуляйпольском направлении враг совершил 11 попыток наступления.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска семь раз пытались прорвать оборону украинских подразделений, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении зафиксирована одна атака, на Лиманском украинские военные отразили четыре попытки продвижения противника. На Александровском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 34 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

В то же время на Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

В Генеральном штабе подчеркнули, что украинские военные продолжают истощать российские силы как на линии фронта, так и в тылу противника.

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