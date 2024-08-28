За сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения, самое горячее на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 184 боевых столкновения, активнее всего на Покровском направлении. россия нанесла 86 авиаударов и более 4300 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
На фронте за прошедшие сутки состоялось 184 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 28 августа, передает УНН.
Детали
По уточненной информации, за вчера российский агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБов. Кроме этого, совершил более 4300 обстрелов, из них 120 - из реактивных систем залпового огня.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, наземную станцию управления БпЛА и еще один важный объект.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Глыбокого, Старицы, Волчанска и Липцов.
На Купянском направлении происходило 25 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.
На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал возле Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов.
На Северском направлении россияне четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении состоялось 17 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Григорьевки, Андреевки, Клещеевки и Ивановского.
На Торецком направлении шли 23 боя, в частности, возле Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.
На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.
На Времовском направлении российские захватчики семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Успеха не имели.
На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Роботино.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.
На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
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