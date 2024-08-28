За сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения, самое горячее на Покровском направлении - Генштаб

На фронте за прошедшие сутки состоялось 184 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 28 августа, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, за вчера российский агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБов. Кроме этого, совершил более 4300 обстрелов, из них 120 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, наземную станцию управления БпЛА и еще один важный объект.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Глыбокого, Старицы, Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении происходило 25 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал возле Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов.

На Северском направлении россияне четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении состоялось 17 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Григорьевки, Андреевки, Клещеевки и Ивановского.

На Торецком направлении шли 23 боя, в частности, возле Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Успеха не имели.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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