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За добу на фронті відбулось 184 бойових зіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

За добу на фронті відбулось 184 бойових зіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

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За добу відбулося 184 бойових зіткнення, найактивніше на Покровському напрямку. росія завдала 86 авіаударів та понад 4300 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.

На фронті протягом минулої доби відбулось 184 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 28 серпня, передає УНН

Деталі

За уточненою інформацією, за вчора російський агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири удари 12 ракетами та 86 авіаударів, скинувши 110 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 120 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, наземну станцію управління БпЛА та ще один важливий об’єкт.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна: 

На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського.

На Торецькому напрямку точилися 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники сім разів наступали у бік Водяного, Вугледара, Пречистівки та Роздольного. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Генштаб оновив дані: за добу окупанти втратили 1090 військових та 5 танків28.08.24, 07:50 • 26891 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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